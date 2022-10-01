В Волгоградской области 1 октября резко упала заболеваемость коронавирусом

За сутки госпитализировали всего 27 человек с ковидом.

Еще неделю назад казалось, что заболеваемость COVID-9 перевалит за тысячу человек в сутки в Волгоградской области. Но рост прекратился, и, судя по сводкам, с каждым днем все меньше людей заражается коронавирусом. По данным на 1 октября в регионе выявили 270 случаев, госпитализировали лишь десять процентов – 27 человек, выздоровели 675 человек. Зафиксирован и 1 летальный случай.

С чем связаны такие цифры, врачи пока не озвучивают. Но призывают по-прежнему быть осторожными. Носить маски в общественных местах, не ходить на мероприятия с массовым скоплением людей, чаще мыть руки с мылом и укреплять свой иммунитет.