Курсанты МВД приняли присягу на Мамаевом кургане в Волгограде

Слова присяги курсанты произнесли на Мамаевом кургане. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На Мамаевом кургане 1 октября состоялось торжественное событие для нескольких сотен молодых людей. Здесь приняли присягу 254 курсанта- первокурсника МВД и еще 271 слушатель академии получил звание «младший лейтенант». В тексте присяги – обещание с честью выполнять свой служебный долг, бороться с преступностью, не щадя своих сил.

Ребят и девчонок поздравил заместитель руководителя регионального главка Дмитрий Вельможко. Он пожелал им удачи, гордости за выбранный путь и профессию. Отметил он и важность места принятия присяги – символа победы советского народа над фашистскими захватчиками.

После окончания академии МВД курсанты получат звания лейтенантов и пойдут отстаивать законность следователями, оперативниками, криминалистами.