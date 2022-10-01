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Общество1 октября 2022 10:44

Ко дню памяти Василия Шукшина состоится большой концерт Волгоградской филармонии

Встречи-воспоминания состоятся в Клетском районе
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Концерт состоится 2 октября. Фото: администрации Волгоградской области

Концерт состоится 2 октября. Фото: администрации Волгоградской области

Ежегодно в Волгоградской области проходят мероприятия ко дню памяти Василия Шукшина. На этот раз для поклонников творчества писателя и актера приготовили обширную программу. 2 октября в Волгоградской филармонии состоится музыкально-литературный вечер Музыка Василия Шушкина. Под началом приглашенного дирижера Антона Жукова из Калининграда прозвучат произведения Шостаковича, Глазунова, Гаврилова в исполнении нашего симфонического оркестра. Во втором отделении будет не только музыка, прозвучат тексты Василия Шукшина, отрывки из его статей и интервью. Их озвучит заслуженный артист России Андрей Мерзликин. Завершится мероприятие звуками поэмы Евгения Светланова «Калина красная» и музыкой Вячеслава Овчинникова к фильму «Они сражались за Родину».

По традиции свои события к памятной дате состоятся и в станице Клетская, где во время съемок в 1974 году и умер Василий Макарович. Актер Валерий Баринов проведет творческие встречи, посвященные Шукшину.