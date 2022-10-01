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Происшествия1 октября 2022 8:05

В Волгограде бабушка упала под колеса маршрутки во время остановки

Водитель не убедился, что все пассажиры вышли
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
В больнице бабушку госпитализировали.

В больнице бабушку госпитализировали.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ЧП произошло на одной из остановок на проспекте Героев Сталинграда в Красноармейском районе Волгграда. В районе шести часов вечера 60-летний маршрутчик высаживал пассажиров. Он решил что все желающие покинули салон и не заметил 82-летнюю старушку, которая в силу возраста замешкалась при выходе. Водитель начал движение и бабушка упала. Пенсионерке потребовалась медицинская помощь. Очевидцы вызвали «скорую», которая отвезла ее в больницу. Пожилую женщину госпитализировали.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ЧП. Водителю предстоит ответить за свою поспешность и невнимательность.