В Волгограде бабушка упала под колеса маршрутки во время остановки

В больнице бабушку госпитализировали. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ЧП произошло на одной из остановок на проспекте Героев Сталинграда в Красноармейском районе Волгграда. В районе шести часов вечера 60-летний маршрутчик высаживал пассажиров. Он решил что все желающие покинули салон и не заметил 82-летнюю старушку, которая в силу возраста замешкалась при выходе. Водитель начал движение и бабушка упала. Пенсионерке потребовалась медицинская помощь. Очевидцы вызвали «скорую», которая отвезла ее в больницу. Пожилую женщину госпитализировали.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ЧП. Водителю предстоит ответить за свою поспешность и невнимательность.