В Волжском в столкновении двух иномарок тяжело пострадали дети

В больницу попали три пассажира. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария в Волжском произошла поздно вечером 30 сентября. 37-летний водитель на «Рено Логан» мчался по улице Оломоуцкая в сторону улицы Дружба. При пересечении перекрестка она врезался в «Дэу Нексия», которую вел 28-летний мужчина. Удар получился сильным. Пассажиры Логана» получили многочисленные травмы. Среди пострадавших 31-летняя девушка, 12-летний школьник и двухлетний мальчик. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, на «скорой» их доставили в больницу. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

Сотрудникам ГИБДД предстоит разобраться, кто был прав на перекрестке, а кто нарушил правила и ответит за причинение вреда здоровью в ДТП.