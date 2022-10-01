В Волжском награду «Материнская слава» заслужила многодетная Наталья Ягупова

Женщина работает врачом-педиатром. Фото: администрация Волжского

Волжанка Наталья Ягупова удостоена награды «Материнская слава». Почетный знак губернатора Волгоградской области присуждается тем, кто воспитывает пятеро и больше детей, с ответственностью относится к родительским обязанностям, воспитывает и развивает своих сыновей и дочек. Как сообщили в администрации города Волжский, торжественное вручение состоится в ноябре на День Матери.

Наталья Ягупова не случайно попала в число награжденных. Она сама родом из Екатеринбурга. Сюда приехала учиться в мединститут, получила профессию педиатра, вышла замуж. Вместе с мужем они в любви и верности живут уже 24 года, воспитывают четверых дочек и сына. Старшая девочка уже учиться в вузе, остальные занимаются в школе. Все ребята самостоятельные, самое главное для них - крепкая дружная семья.