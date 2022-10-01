На рейсе Волгоград-Минеральные Воды во время полета упало давление в гидросистеме

Задержки для пассажиров не было: борт прибыл по расписанию. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Пассажиры самолета Волгоград-Минводы авиакомпании «Азимут», рейс которого был 29 сентября вечером, даже не догадывались, что летели на борту с технической проблемой. Как сообщил телеграм-канал Aviaincident, в 20-11 капитан судна сообщил диспетчерам о падении давления во второй гидросистеме. Он запросил снижения, но решил следовать в Ставропольский край без экстренной посадки. Сигнала срочности не было.

Через полчаса с самолета Sukhoi Superjet 100 поступила информация о восстановлении давления в системе. В 22-09 пассажиры уже хлопали капитану после удачного приземления в аэропорту Минеральных Вод.