«Ситиматик-Волгоград» поддержал акцию «Вода России» по очистке берега Волги

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

«Ситиматик-Волгоград» поддержал всероссийскую акцию «Вода России», которая проходит ежегодно в рамках национального проекта «Экология». Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) предоставил спецтехнику для сбора и транспортирования собранных отходов на одном из завершающих субботников акции.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Около 100 волонтеров убрали территорию общественного пляжа «Бобры» в Краснослободском городском поселении – всего около 2 км береговой водоохранной зоны. По технологии раздельного сбора было собрано 250 мешков мусора. Силами регоператора все отходы были вывезены с территории проведения акции, а все полезное вторсырье было отправлено на переработку.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

По традиции, перед стартом акции представитель «Ситиматик-Волгоград» дал участникам разъяснения о правилах поведения на отдыхе в водоохранных зонах, о правилах раздельного сбора отходов, о переходе Волгограда на раздельное накопление отходов по двухконтейнерной системе, а также презентовал деятельность своего пункта приема вторичного сырья «Вторматик», где можно сдавать некоторые его виды за денежное вознаграждение, о сайте и телеграм-канале с новостями о работе экопункта. Все волонтеры получили буклеты с подробной информацией об экопункте.

Отметим, что Всероссийская акция по очистке водных объектов от мусора «Вода России» проводится ежегодно с 2014 года в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». С 2019 года – при поддержке регионального оператора «Ситиматик-Волгоград». Компания и в дальнейшем намерена поддерживать участников акции «Вода России», которые ежегодно вносят ощутимый вклад в дело сохранения водоохранных зон на территории Волгоградской области.