Доходная часть бюджета Волгоградской области за 8 месяцев составила 99,7 млрд рублей

Доходная часть бюджета Волгоградской области увеличилась по сравнению с прошлым годом Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде прошло заседание коллегии комитета финансов региона, на котором были рассмотрены вопросы исполнения бюджета. Его провел заместитель губернатора - председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев. В январе-августе 2022 года доходная часть бюджета региона составила 99,7 млрд рублей, что на 17,3% больше, а именно на 14,7 млрд по сравнению с аналогичным периодом времени прошлого года.

- Было отмечено, что несмотря на введение санкций и их последствия бюджетная система Волгоградской области сохраняет сбалансированность и устойчивость, - отметили в обладмине.

Чиновники подчеркнули, что предприятия стабильно работают благодаря федеральной и региональной господдержке. Увеличиваются их налоговые отчисления в бюджет. Снизилась зависимость от нефтегазовой отрасли из-за диверсификации экономики области и реализации инвестиционных проектов, о чем шла речь на встрече президента России Владимира Путина с губернатором Андреем Бочаровым.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Волгоградской области достигли 65,8 млрд рублей - это на 12,1 млрд рублей больше, чем за 8 месяцев прошлого года. На финансирование нацпроектов было направлено 20,8 млрд рублей. Было выделено на меры соцподдержки 6,2 млрд рублей, на укрепление материально-технической базы медицинских организаций – 1,9 млрд рублей, на сферу образования – 16,8 млрд рублей, на борьбу с коронавирусом – 5,3 млрд рублей, на улучшение жилищных условий – 3,2 млрд рублей. Из бюджета направили 5,1 млрд рублей на строительство и обновление школ, детских садов, объектов спорта и культуры, водоснабжения. 13,3 млрд рублей составили бюджетные инвестиции на ремонт и возведение дорог.