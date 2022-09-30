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Общество30 сентября 2022 13:06

В Волгограде прошел митинг-концерт в поддержку присоединения к России новых территорий

Несколько сотен волгоградцев собрались на верхней террасе набережной
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В центре Волгограда собрались несколько сотен горожан

В центре Волгограда собрались несколько сотен горожан

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде 30 сентября прошел митинг-концерт в поддержку присоединения к Российской Федерации ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Мероприятие прошло на верхней террасе Центральной набережной у фонтана «Искусство».

Волгоградцы держали в руках флаги России, политических партий и общественных объединений

Волгоградцы держали в руках флаги России, политических партий и общественных объединений

Фото: Екатерина СИМОХИНА

На митинг-концерт собрались несколько сотен волгоградцев, среди них депутаты областной и городской дум, общественники, молодежь. На сцене выступили творческие коллективы.

Митинг-концерт прошел у фонтана "Искусство"

Митинг-концерт прошел у фонтана "Искусство"

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Напомним, из-за мероприятия в центре Волгограда были перекрыты для автомобилей улицы Чуйкова и Советская.