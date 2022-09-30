В Волгограде прошел митинг-концерт в поддержку присоединения к России новых территорий

В центре Волгограда собрались несколько сотен горожан
Фото: Екатерина СИМОХИНА
В Волгограде 30 сентября прошел митинг-концерт в поддержку присоединения к Российской Федерации ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Мероприятие прошло на верхней террасе Центральной набережной у фонтана «Искусство».
Волгоградцы держали в руках флаги России, политических партий и общественных объединений
Фото: Екатерина СИМОХИНА
На митинг-концерт собрались несколько сотен волгоградцев, среди них депутаты областной и городской дум, общественники, молодежь. На сцене выступили творческие коллективы.
Митинг-концерт прошел у фонтана "Искусство"
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Напомним, из-за мероприятия в центре Волгограда были перекрыты для автомобилей улицы Чуйкова и Советская.