В Волгограде прошел митинг-концерт в поддержку присоединения к России новых территорий

В центре Волгограда собрались несколько сотен горожан Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде 30 сентября прошел митинг-концерт в поддержку присоединения к Российской Федерации ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Мероприятие прошло на верхней террасе Центральной набережной у фонтана «Искусство».

Волгоградцы держали в руках флаги России, политических партий и общественных объединений Фото: Екатерина СИМОХИНА

На митинг-концерт собрались несколько сотен волгоградцев, среди них депутаты областной и городской дум, общественники, молодежь. На сцене выступили творческие коллективы.

Митинг-концерт прошел у фонтана "Искусство" Фото: Екатерина СИМОХИНА

Напомним, из-за мероприятия в центре Волгограда были перекрыты для автомобилей улицы Чуйкова и Советская.