Волгоградский губернатор принимает участие в мероприятии в Кремле

Фото: Алексей Волоцков/телеграм-канал

Сегодня, 30 октября, в Георгиевском зале в Кремле проходит важное событие – подписание договоров о присоединении к России ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Среди сотен присутствующих депутатов Госдумы, сенаторов есть и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Напомним, на днях Бочаров встретился с Владимиром Путиным, обсудил важные вопросы о развитии нашего региона. А сегодня депутат Госдумы от Волгоградской области Алексей Волоцков опубликовал в соцсетях совместное фото и отметил, что все очень ждут важного для нашей страны момента, а также выступления президента РФ.

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