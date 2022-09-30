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Политика30 сентября 2022 12:10

Волгоградский губернатор принимает участие в мероприятии в Кремле

Андрей Бочаров находится в Георгиевском зале, где подписывают договор о присоединении новых субъектов
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: Алексей Волоцков/телеграм-канал

Фото: Алексей Волоцков/телеграм-канал

Сегодня, 30 октября, в Георгиевском зале в Кремле проходит важное событие – подписание договоров о присоединении к России ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Среди сотен присутствующих депутатов Госдумы, сенаторов есть и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Напомним, на днях Бочаров встретился с Владимиром Путиным, обсудил важные вопросы о развитии нашего региона. А сегодня депутат Госдумы от Волгоградской области Алексей Волоцков опубликовал в соцсетях совместное фото и отметил, что все очень ждут важного для нашей страны момента, а также выступления президента РФ.

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