В Волгограде телефонные мошенники обманули инженера на 4,5 млн рублей

Волгоградцы продолжают становиться жертвами телефонного мошенничества Фото: Алексей БУЛАТОВ

Телефонные мошенники продолжают обогащаться из-за доверчивости волгоградцев. Несмотря на множество предупреждений полиции, жители верят звонящим незнакомцам и переводят им огромные суммы денег. За сутки жители региона потеряли 7 миллионов рублей, из них 4,5 миллиона лишилась 53-летняя инженер из Волгограда. Ей позвонил неизвестный и представился брокером. Он убедил женщину вложить средства в акции, что должно ей привести быструю прибыль. Она перевела огромную сумму на электронный кошелек якобы финансовой организации, после чего лжеброкер перестал выходить на связь, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

На аналогичное мошенничество попался 55-летний житель Волгограда. Он перевел аферисту, представившемуся работником фондовой биржи, 480 тысяч рублей. Продолжают волгоградцы верить незнакомцам, которые в телефонном разговоре просят перевести деньги на безопасный счет, чтобы средства никто не мог списать. 27-летнюю девушку из Камышина обманули более чем на миллион рублей, которая она взяла в кредит, 72-летняя пенсионерка из Волгограда лишилась 730 тысяч рублей.