Каждого третьего волгоградца раздражают шум, курение и мусор по соседству Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Большинство волгоградцев живут в многоэтажках в окружении соседей. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru эксперты SuperJob, каждого третьего жителя многоэтажки раздражают шум, курение и мусор от людей, живущих с ними на одной лестничной площадке. Таких оказалось 31% от опрошенных. При этом большая часть настроена к соседям доброжелательно.

- 31% волгоградцев признались, что их раздражают соседи по многоквартирному дому, большинство же относится к ним спокойно. Дружат с соседями 44% респондентов, - утверждают эксперты.

Несмотря на то, что соседи могут ругаться, делать ремонт или выбрасывать окурки в подъезде, далеко не каждый готов выйти с ними на тропу войны. 6 из 10 никак не реагируют на выходки, лишь малая часть готова отстаивать свои права и то в крайних случаях.