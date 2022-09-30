Среди волгоградских пенсионеров женщин вдвое больше, чем мужчин

В Волгограде среди пенсионеров женщин вдвое больше, чем мужчин. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Накануне Дня пожилого человека специалисты ПФР по Волгоградской области посчитали, сколько в регионе людей получают пенсию по старости и могут считать этот день своим праздником. Пенсионеров по возрасту в Волгоградской области – 600 с половиной тысяч. Среди них 417 тысяч – это женщины. То есть женщин-пенсионерок в два раза больше, чем их сверстников мужчин.

По информации ПФР, в Волгограде и области проживают 92 тысячи 420 человек, чей возраст перевалил за отметку 80 лет. А 92 человека и вовсе прожили больше 100 лет. Из них только 7 мужчин и 85 женщин. Еще 4 волгоградки собираются отметить 100-летний юбилей в октябре.

Напомним, главный врач-гериатор Волгоградской области назвал основные правила, соблюдая которые можно сохранить здоровье и ясную голову на долгие годы.