Главный санитарный врач Волгоградской области обязал привиться от опасных инфекций

Волгоградцев обязали пройти вакцинацию от опасных инфекций Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Зубарева подписала постановление о проведении профилактической вакцинации от опасных инфекций. В числе выделенных в документе пяти смертельных заболеваний туляремия, бешенство, сибирская язва, чума, бруцеллез. Облздраву было рекомендовано закупить препараты для вакцинации. По каждой инфекции определены категории граждан, которые должны привиться в качестве профилактики.

Обязательную иммунизацию против бешенства должны пройти ветеринарные сотрудники различных учреждений, егеря, охотники, лесники, занимающиеся отловом и содержанием животных работники, персонал приютов для животных. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на постановление, в Волгоградской области напряженная эпидемиологическая ситуация по бешенству, в 2020 году от заболевания умер один человек, в 2021 году – две жертвы инфекции. В этом году лаборатории зафиксировали 10 случаев бешенства у животных. От бруцеллеза обязательно должны привиться сотрудники, проводящие убой больного скота и переработку полученного от него сырья, а также работники бактериологических лабораторий, сталкивающиеся с инфекцией.

Среди жителей региона в обязательном порядке привиться от сибирской чумы должны ветеринарные работники, лица, занятые на предубойном содержании скота, убое и разделке туш, в животноводческих предприятиях, мясобойнях, мясокомбинатов и подобных организациях. От чумы обязательная иммунизация назначена сотрудникам противочумного института, работающим с возбудителями инфекции. На территории региона существуют два природных очага чумы – Прикаспийский Северо-Западный степной и Волго-Уральский степной.

Против туляремии обязали привиться сельскохозяйственных работников, граждан, которые занимаются гидромелиоративными, строительными работами для выемки грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательные, экспедиционные работы в лесах, персонал меховых фабрик, животноводческих и птицеводческих ферм, загородных мест отдыха и отправляющиеся в оздоровительные лагеря дети. Также обязательная вакцинация от туляремии у сотрудников, выполняющих дезинсекционные мероприятия, охотников и их членов семей, лесников, членов СНТ, владельцев автомобилей и водного транспорта и их родных, работников противочумных учреждений и Центра гигиены и эпидемиологии.