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Общество30 сентября 2022 9:12

Создатель экзоскелета из Волгограда поедет на Донбасс реабилитировать детей и военных

Профессор Александр Воробьев готов помогать пациентам
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: ВолгГМУ.

Фото: ВолгГМУ.

Профессор из Волгограда Александр Воробьев отправляется на Донбасс, чтобы помочь детям и военнослужащим в реабилитации экзоскелетами верхних конечностей. Это стало возможно после того, ученые выиграли конкурс фонда президентских грантов благодаря проекту «Крылья надежды – детям и героям Донбасса».

- Идея, получившая финансовую поддержку, заключается в обеспечение пациентов из числа детей и раненых военнослужащих на Донбассе, нуждающихся в абилитации и реабилитации экзоскелетами верхних конечностей, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ВолГГМУ.

Напомним, команда Воробьева уже помогла в реабилитации военнослужащего, получившего тяжелое ранение в СВО. Ранее волгоградская журналистка попросила Владимира Путина открыть в нашем регионе центр по созданию экзоскелетов.