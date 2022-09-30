Создатель экзоскелета из Волгограда поедет на Донбасс реабилитировать детей и военных

Фото: ВолгГМУ.

Профессор из Волгограда Александр Воробьев отправляется на Донбасс, чтобы помочь детям и военнослужащим в реабилитации экзоскелетами верхних конечностей. Это стало возможно после того, ученые выиграли конкурс фонда президентских грантов благодаря проекту «Крылья надежды – детям и героям Донбасса».

- Идея, получившая финансовую поддержку, заключается в обеспечение пациентов из числа детей и раненых военнослужащих на Донбассе, нуждающихся в абилитации и реабилитации экзоскелетами верхних конечностей, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ВолГГМУ.

Напомним, команда Воробьева уже помогла в реабилитации военнослужащего, получившего тяжелое ранение в СВО. Ранее волгоградская журналистка попросила Владимира Путина открыть в нашем регионе центр по созданию экзоскелетов.