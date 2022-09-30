Контактный центр «Ситиматик-Волгоград» увеличивает время работы

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

С 1 октября контактный центр «Ситиматик-Волгоград» меняет режим работы – теперь он будет работать дольше: с 8:00 до 20:00 часов и без выходных. Это сделано для удобства клиентов и повышения качества сервиса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). По номерам 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36 жители Волгоградской области могут звонить по вопросам перерасчетов, задолженности, актуализации лицевых счетов в связи с изменениями данных по проживанию в помещении и другим темам. Напомним, что наименьшее время ожидания ответа специалистов по будням с 18:00 до 20:00, а также в субботу и воскресенье.

Контактный центр «Ситиматик-Волгоград» является самым востребованным у населения каналом связи по вопросам коммунальной услуги по вывозу отходов - звонки составляют более 80%. Однако, у регоператора существует несколько других удобных каналов обратной связи:

- электронная почта: info.vlg@citymatic.ru;

- почтовый адрес: 400066, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д.5.

- кнопка «Обращение в компанию» на сайте 34.citymatic.ru для сообщений об изменениях в лицевом счете (выписались, переехали, продали/ купили квартиру/дом, открыть/закрыть лицевой счет, изменились ФИО, количество собственников и т.п.);

- кнопка «Я не получил платежку» на сайте 34.citymatic.ru для тех, кому не приходят платежные квитанции на оплату услуги «Обращение с ТКО»;

- кнопка «Личный прием» на сайте 34.citymatic.ru для записи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на прием к генеральному директору;

- кнопка «Общественный контроль» для сообщений о качестве предоставления услуги по вывозу отходов с контейнерной площадки;

- электронная почта: recalculation@vlg.citymatic.ru по вопросам доначислений и предоставления рассрочки;

- личное обращение в абонентский отдел по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40 по предварительной записи по номеру: 8 (8442) 32-63-60;

- справочная служба «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»: (8442) 32-50-50

- личный кабинет «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по ссылке , где удобно отслеживать детальную информацию по лицевому счету, дистанционно оплачивать и подписаться на получение электронной квитанции

Контактная информация о региональном операторе также размещена на квитанциях, которые ежемесячно доставляются в почтовые ящики жителей.