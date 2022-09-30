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Происшествия30 сентября 2022 8:12

В Волгоградской области в аварии с «Land Cruiser» и «BMW» пострадали 7 человек

Среди госпитализированных маленькие дети
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Семерых пострадавших госпитализировали в больницы

Семерых пострадавших госпитализировали в больницы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жесткая авария произошла 29 сентября на трассе Р-228 в Дубовском районе Волгоградской области. 45-летний водитель на «Toyota Land Cruiser» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там внедорожник лоб в лоб влетел в «BMW 520», за рулем которого был 35-летний мужчина. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в ДТП пострадали 7 человек, в том числе дети.

Кареты скорой помощи с различными травмами увезли в больницы обоих водителей, годовалого, 3-летнего детей, 30-летнюю женщину из «BMW», а также 57-летнего и 53-летнюю пассажиров «Toyota Land Cruiser».