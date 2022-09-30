Под Волгоградом мужчина угрожал брату своей девушки кувалдой

Полиция задержала подозреваемого. Фото: Александр ПАНОВ

Полицейские Быковского района задержали 27-летнего местного жителя, угрожавшего брату своей девушки кувалдой. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, на подозреваемого возбудили уголовное дело.

Как рассказал стражам порядка потерпевший, в тот день он зашел к сестре в гости в самый разгар семейного конфликта. Сожитель девушки был пьян и оскорблял возлюбленную. Родственник заступился за нее, пытался прекратить ссору.

- Однако хозяин схватил находившуюся во дворе кувалду и стал угрожать потерпевшему лишить его жизни, - уточнили в ведомстве.

Затем в ход пошли кулаки. Подозреваемый избил оппонента до такой степени, что того пришлось госпитализировать. Мужчине грозит ответственность по двум уголовным статьям – за угрозу убийством и избиение.