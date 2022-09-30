У волгоградского аэропорта перекрыли железнодорожный переезд

Пропуск машин осуществляется по одной полосе Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Городищенском районе Волгоградской области 30 сентября перекрыли движение автомобилей через железнодорожный переезд. Ограничения ввели из-за ремонта в пятницу с 10.00 на 7 километре перегона Гумрак – Орловка рядом с поселком Аэропорт и воздушной гаванью города. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Приволжской железной дороги, для пропуска транспорта будет организовано поочередное закрытие полос.

Ограничения для проезда автомобилей 30 сентября продлятся до 17.00.

- Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки, - отметили в ведомстве.