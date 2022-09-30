Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 сентября 2022 7:25

«Россети Юг» предоставили сельхозпредприятиям Волгоградской области более 3,4 МВт мощности

За 8 месяцев 2022 года специалисты ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» присоединили к своим сетям около 1,6 тыс. объектов потребителей общей мощностью 48 МВт
Фото: «Россети Юг»

Фото: «Россети Юг»

Только в августе 2022 года подключены 215 объектов общей мощностью 6,2 МВт. Среди них 18 объектов сельского хозяйства.

Предприятия агропромышленного комплекса и фермерские хозяйства региона активно механизируют свое производство. Так, только в августе к сетям компании энергетики подключили три системы орошения полей, четыре механизированных тока, восемь ангаров для хранения продукции и сушки зерновых. Также специалисты «Россети Юг» обеспечили энергоснабжением два помещения для содержания крупного рогатого скота, конюшню и систему освещения полевого стана.

Для подключения сельскохозяйственных объектов энергетики построили около 1,5 км воздушных линий электропередачи и 6 комплектных трансформаторных подстанций. Общая мощность присоединенного оборудования составила более 3,4 кВт.