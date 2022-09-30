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Общество30 сентября 2022 6:29

В Влгограде НЭТ открывает театральный сезон современным прочтением Мизантропа Мольерао

Режиссер обещает интересную премьеру
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Постановка НЭТа "Мизантроп"

Постановка НЭТа "Мизантроп"

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 30 сентября в театральной жизни состоится важное событие. Новый экспериментальный театр открывает новый 34-сезон интересной премьерой. Режиссер Александр Бакар, который сменил на этом месте Владимира Бондаренко, решил обратиться к классике. На этот раз к Мольеру и его «Мизантропу». В центре пьесы – человек, который не любит людей, сторонится их, получает удовольствие от собственной ненависти.

Постановка НЭТа "Мизантроп"

Постановка НЭТа "Мизантроп"

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Зрителям предстоит ответить на вопросы чем отличается ложь от правды, спасет ли мир любовь и что такое настоящая честность.

Постановка НЭТа "Мизантроп"

Постановка НЭТа "Мизантроп"

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В постановке заняты Алексей Филиппов, Алексей Жидков, Анастасия Фролова, Виолетта Койфман, Павел Серов.

Постановка НЭТа "Мизантроп"

Постановка НЭТа "Мизантроп"

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Премьера назначена на 30 сентября в 19-00. На спектакль осталось всего лишь два места.

Постановка НЭТа "Мизантроп"

Постановка НЭТа "Мизантроп"

Фото: Геннадий БИСЕНОВ