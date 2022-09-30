В Волгограде разобрались в незаконной мобилизации не служившего айтишника

В регионе оперативно разбираются с ошибками во время мобилизации. Фото: Кристина КРАСЮК, kerch.fm

40-летнего сотрудника IT-компании из Волгоградской области, получившего повестку в рамках частичной мобилизации, могут отправить домой, если он получит бронь. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали эксперты телеграм-канала «Мобилизация. Волгоградская область», куда ежедневно поступают десятки вопросов.

Мужчина должен подать заявление на портале госуслуг и дождаться ответа. По закону он получает бронь и не подлежит призыву.

- Как только бронь получена, родственники призванного должны распечатать с портала и передать ему соответствующий пакет документов. С ним мобилизованный обращается к командиру военной части. После этого волгоградец сможет вернуться домой, - разъяснили на горячей линии.

Отметим, что на жалобы волгоградцев реагируют оперативно, а допущенные ошибки стараются исправить. Накануне из пунктов сбора уехали полсотни резервистов, которых призвали незаконно.