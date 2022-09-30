На Прудбое мобилизованные волгоградцы живут в палатках по 16 человек с кондиционерами и обогревателями

Военные показали, где расселили мобилизованных волгоградцев. Фото: пресс-служба ЮВО.

В Волгоградской области первую группу резервистов накануне отправили в учебные центры ЮВО, а на полигон Прудбой для прохождения этапа боевого слаживания привезли новые группы жителей, призванных в рамках частичной мобилизации. Военные рассказали, в каких условиях будут жить мобилизованные мужчины. В лагере, который вмещает до 500 человек, резервистов размещают в палатках по 16 человек. В пресс-службе южного военного округа заверили, что палатки оснащены кондиционерами и обогревателями на случай любой погоды. За всем этим проследил лично волгоградский военком Андрей Летунов.

Кроме того, в лагере есть кухня, прачечная, душевые и туалетные кабины. А всех мобилизованных кормят три раза в день по нормам продовольственного обеспечения военнослужащих.

Помимо военного комиссара области Андрея Летунова готовность полигона проверила и комиссия из руководителей силовых ведомств и командования частей. Военком пообщался с мобилизованными волгоградцами и пообещал решить все частные проблемы. В ближайшее время прибывшая группа приступит к занятиям по боевой слаженности. Их проведут, в том числе, участники СВО.