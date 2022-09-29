В Волгограде 30 сентября перекроют дороги в центре города

Автомобили 30 сентября не пустят на Чуйкова и Советскую. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоград вслед за Москвой 30 сентября перекрывает движение автомобилей в центре города. По информации городских властей, с раннего утра блоки выставят на Советской и Чуйкова. По ним смогут передвигаться только пешеходы. Перекрытия вводятся с 7.00 до 16.00 в границах от Комсомольской до Краснознаменской.

Причины, по которым вводится пешеходный режим, в мэрии не озвучили. Накануне власти Москвы объявили, что в столице 30 сентября будет перекрыт центр Москвы и набережная у Кремля. Это связано с тем, что в 15.00 в Кремле состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий.