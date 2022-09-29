Молодого волгоградца за попытку продать данные абонентов сотовой связи ограничили в свободе

Приговор не вступил в законную силу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Котельниковском районном суде огласили приговор 22-летнему парню. Его судили за неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный с использованием своего служебного положения. Молодой человек работал в офисе продаж мобильного оператора. Он решил продать персональные данные абонентов. Волгоградец успел их скопировать, а распространить – нет. Его поймали сотрудники ФСБ, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Вину в содеянном парень полностью признал. Суд наказал его ограничением свободы на срок 1 год 8 месяцев, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.