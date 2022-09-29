В Волгограде 30 сентября электричество отключат в четырех районах

В Волгограде в пятницу обесточат 4 района Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде многие жители в пятницу столкнутся с неработающими телевизорами, микроволновками, холодильниками. В городе снова пройдут плановые отключения электричества. В течение восьми часов без света частично останутся 4 района областного центра. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», 30 сентября электроснабжения временно не будет в Тракторозаводском, Дзержинском, Советском и Кировском районах.

В Тракторозаводском районе с 9.00 до 17.00 без света останутся ул. Высоковольтная, 1-47, 1а, 2-52, 2а, ул. Пятая, 2-24, 2а. В Дзержинском районе с 9.00 до 17.00 коммунальные неудобства возникнут у жителей следующих адресов: ул. Кубанская, 41-47, 42-46, 46а, ул. Пермская, 5, 17, 21-27, 24-40, 28а.

В Советском районе обесточат с 9.00 до 16.00 дома на ул. Мушкетова, 1а, 1-9, 2, 2а, 4а, 4-22, 17-89, 24а, 26-70, 47а, 62а, 64а, 64б, 64д, 67а, 68а, 69а, ул. Абоянской, 1, 3, 2, 4, ул. Фомина, 1, 2, 3-15, 6-8, 7а, 8а, ул. Транспортной, 3, 4, 9, ул. Школьной, 1-5, 2-12, 8а, ул. Колхозной, 1-13, 2-12, 2г, 12а, 14-18, ул. ЛЗС, 1, 2-24, 2/1, 3, 7, 9, 13, ул. Палиашвили, 1-99, 1а, 2-68, 18а, 74-150, 88а, 88б, 90а, 101-131, 132а, 133а, 135-205, 138а, 144а, 167-205, 181б, ул. Овсяной, 3.ул. Совхозной, 2а, 2-10, 3д, ул. Ольховской, 1-11, 4, ул. Кирова, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, ул. Песчаной, 1г, 1б, 3, 5, 7а, в пер. Ольховском, 2-6.

В Кировском районе электричества с 9.00 до 17.00 не будет на ул. Ясеневой, 109-137, ул. Розовой, 8-42, ул. Рябиновой, 116-142.