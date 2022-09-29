С 1 октября дачные автобусы в Волгограде и Волжском изменят расписание

С приходом осени дачные автобусы меняют расписание. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Похолодание вносит коррективы в расписание пригородных дачных автобусов. С 1 октября в Волгоградской области количество рейсов до садовых товариществ сократится. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, из Волгограда до СНТ автобусы будут ходить по средам, пятницам и выходным дням. Во вторник и четверг рейсы отменяются. Время и маршруты остаются прежними.

В Волжском с начала следующего месяца отменяются вечерние рейсы маршрутов №№ 3, 15, 41 и 42. Автобусы № 11 и № 51 продолжат курсировать но уже знакомому расписанию.

Напомним, актуальное расписание дачных автобусов опубликовано на сайтах МУП «ВПАТП-7» и «Волжская автоколонна 1732»

- На маршрутах работают автобусы большой вместимости. К оплате принимаются социальные проездные и транспортная карта «Волна», - напомнили дачникам.