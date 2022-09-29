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Общество29 сентября 2022 14:22

В Волгограде на Семи ветрах начали строить новую школу

Учреждение будет рассчитано на 1280 мест
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Администрация Волгоградской области

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волгограде началось строительство новой школы. Работы идут на Семи ветрах в Дзержинском районе. Общеобразовательное учреждение на улице Кортоева будет рассчитано на 1280 мест, рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете строительства Волгоградской области. На стройплощадке уже завершились все подготовительные работы.

Подрядчик в настоящее время обустраивает фундамент и стены технического этажа. В четырехэтажном здании будет 51 учебный класс, спортивный и актовый залы, библиотека с читальным залом, интерактивный класс, столовая, буфет, медицинский блок, мастерские. Будет возведен пришкольный стадион с беговыми дорожками, площадками для общефизической подготовки, футбола, волейбола, баскетбола.

Возведение школы в месте активной жилой застройки обойдется в 1 миллиард 208 миллионов 907 тысяч рублей. Сдать объект должны в 2024 году.