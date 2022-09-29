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Политика29 сентября 2022 13:48

Чиновники Волгоградской области усиливают борьбу с хакерами

В региональной администрации создают систему информационной безопасности
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Система должна бороться с кибератаками на чиновников обладминистрации

Система должна бороться с кибератаками на чиновников обладминистрации

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В администрации Волгоградской области решили увеличить силы для борьбы с хакерами в интернете. Чиновники создают систему мониторинга событий информационной безопасности. Постановление об этом было опубликовано на портале региональной администрации. Документ был подписан вице-губернатором Евгением Харичкиным. Система борьбы с хакерами должна заработать до 31 октября.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на постановление, координатором системы будет комитет информационных технологий региона, а оператором – центр информационных технологий Волгоградской области. С оператором органы исполнительной власти должны заключить соглашение до 1 января 2023 года. Чтобы обезопасить комитеты областной администрации от хакеров, штат центра информационных технологий увеличат на 8 человек.

Система мониторинга событий информационной безопасности будет направлена на борьбу с компьютерными атаками, направленными на органы исполнительной власти. Она должна защищать компьютеры чиновников на рабочих местах, серверное, телекоммуникационное, технологическое и производственное оборудование. В случае кибератак система будет оповещать пользователей и оказывать помощь для их ликвидации.