Чиновники Волгоградской области усиливают борьбу с хакерами

Система должна бороться с кибератаками на чиновников обладминистрации Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В администрации Волгоградской области решили увеличить силы для борьбы с хакерами в интернете. Чиновники создают систему мониторинга событий информационной безопасности. Постановление об этом было опубликовано на портале региональной администрации. Документ был подписан вице-губернатором Евгением Харичкиным. Система борьбы с хакерами должна заработать до 31 октября.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на постановление, координатором системы будет комитет информационных технологий региона, а оператором – центр информационных технологий Волгоградской области. С оператором органы исполнительной власти должны заключить соглашение до 1 января 2023 года. Чтобы обезопасить комитеты областной администрации от хакеров, штат центра информационных технологий увеличат на 8 человек.

Система мониторинга событий информационной безопасности будет направлена на борьбу с компьютерными атаками, направленными на органы исполнительной власти. Она должна защищать компьютеры чиновников на рабочих местах, серверное, телекоммуникационное, технологическое и производственное оборудование. В случае кибератак система будет оповещать пользователей и оказывать помощь для их ликвидации.