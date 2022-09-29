В Волгограде подорожали мясо и огурцы и стали дешевле сахар и пшено

Подорожали помидоры-огурцы, а лук, морковь и свекла стали дешевле. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Волгоградские статистики каждый четверг публикуют итоги мониторинга цен на 106 различных товаров за минувшую неделю. На этот раз они дали данные с 20 по 26 сентября.

По итогам семи дней упали в цене песок на 3%, чай на 1,9%, пшено на 4,6%, гречка на 2,1%. Часть овощей продолжает дешеветь: свекла на 6,3%, лук на 2,8%. Зато заметно выросли в стоимости помидоры – на 19,1 и огурцы на 3,1 %.

Больше придется заплатить мясо, вареную колбасу, шоколадные конфеты. Чуть подросли в цене куриное яйцо и молочные продукты (масло, творог, моролок). Из лекарств резко подорожал анальгин – на, 4,9 процента.

Из средств гигиены стали выше в цене зубная щетка, шампунь и мыло. Также поднялся ценник на мужские носки.