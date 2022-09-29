Власти и силовики обсудили, как защитить волгоградцев от терактов

Фото: пресс-служба АВО,

Сегодня, 29 сентября, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел заседание антитеррористической комиссии. После трагедии в Ижевске и в свете происходящих в мире событий глава региона вместе с представителями силовых структур и профильных ведомств обсудил вопросы безопасности жителей Волгограда и области.

- Необходимо еще раз рассмотреть вопросы безопасности объектов образования, здравоохранения, социальной сферы, культуры, спорта, иных мест массового пребывания людей на территории области, - обратился к присутствующим Андрей Бочаров.

Охране объектов инфраструктуры региона также уделяют особое внимание. Напомним, в августе сотрудники ФСБ предотвратили теракт на нефтепроводе. Защита областных топливно-энергетических, промышленных и транспортных комплексов на особом контроле.

Все меры защиты от терактов принимаются, но и людям стоит принять участие в сохранении общей безопасности. Волгоградцев призывают быть бдительными. Стоит незамедлительно сообщать о подозрительных людях или найденных предметах правоохранителям.