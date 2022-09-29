В Волгоградскю область поступило 174 тысячи экспресс-тестов на COVID-19

В регионе продолжают борьбу с коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В медучреждения Волгоградской области поступило 174,7 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе администрации региона. Тесты позволяют практически сразу диагностировать заболевание и начать современное лечение. Их делают как пациентам, обратившимся в поликлинику или больницу, так и на дому. При этом тесты чувствительны и к новым штаммам.

Добавим, что в регионе продолжается иммунизация населения от ковида. Прививки делают бесплатно. Уже 1,820 тысяч волгоградцев прошли вакцинацию, в частности 6,2 тысячи подростков старше 14 лет.

- Для удобства граждан продолжают работу четыре пункта вакцинации в торговых центрах Волгограда и Волжского, 74 пункта медучреждениях, а также десять передвижных пунктов и 178 мобильных бригад, - напомнили в облздраве.