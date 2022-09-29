Чиновников в Волгоградской области признали нарушившими Земельный кодекс

Фото: УФАС России по Волгоградской области

Администрация Светлоярского района Волгоградской области нарушила Земельный кодекс Российской Федерации. К такому выводу пришло региональное УФАС. В антимонопольный орган обратился местный житель, который сообщил о нарушении при проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка, которым владеем муниципалитет. Во время проверки выяснилось, что администрация выставила на продажу земельный участок площадью свыше 12 га «для производственных целей», что противоречит муниципальным правилам землепользования и застройки. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в УФАС России по Волгоградской области.

Также 12 июля 2022 года глава Светлоярского района приняла решение о продаже участка для капитального строительство. Это запрещено Земельным кодексом РФ. В ближайшее время рассмотрят вопрос о наказании штрафом должностного лица.

Отметим, до недавнего времени главой Светлоярского района была Татьяна Распутина. В сентябре она победила на довыборах депутатов в региональный парламент по Городищенскому одномандатному избирательному округу №5.