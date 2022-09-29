«Ситиматик-Волгоград» вывез 2,5 тонны мусора, собранного участниками акции «Чистые игры»

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Компания «Ситиматик-Волгоград» вновь выступила партнером всероссийского проекта «Чистые игры» - командных соревнований по очистке природных территорий от мусора с раздельным сбором отходов. Региональный оператор предоставил спецтранспорт для вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО), собранных участниками акции. Всего было вывезено порядка 2,5 тонн, большую часть которых составил пластик и старые автомобильные покрышки.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Вместе с участниками «Чистых игр» регоператор очистил территорию двух локаций: лес у ЖК «Янтарный город» в Советском районе областного центра и пойма реки Волга в Светлоярском районе Волгоградской области. В лесу было собрано 152 мешка отходов, которые составили 1,2 тонны отходов, а в пойме волонтеры собрали 198 мешков, составивших 1,3 тонны. Все они были утилизированы надлежащим образом, полезные фракции отправлены на переработку и в дальнейшем обретут вторую жизнь в новых полезных вещах.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

В ходе акции представитель «Ситиматик-Волгоград» рассказал участникам о правилах раздельного сбора отходов, о переходе Волгограда на раздельное накопление отходов по двухконтейнерной системе, а также презентовал деятельность своего пункта приема вторичного сырья «Вторматик», где можно сдавать некоторые его виды за денежное вознаграждение, о сайте и телеграм-канале с новостями о работе экопункта.

Отметим, что «Ситиматик-Волгоград» поддерживает проект «Чистые игры» на территории Волгоградской области с 2019 года и обеспечивает вывоз и утилизацию отходов, собранных в ходе серий природоохранных мероприятий данного всероссийского проекта.