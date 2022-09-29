В Волгограде произошел дорожный конфликт со стрельбой

Полицейские задержали стрелка в тот же день, когда произошел дорожный конфликт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснооктябрьском районе Волгограда 28 сентября произошел дорожный конфликт, который привел к выстрелам из пистолета. В отдел полиции обратился 40-летний волгоградец. Он сообщил, что остановился на светофоре за рулем своей «ГАЗели». В этот момент ему перегородила дорогу иномарка. Из нее вышел мужчина, который стал угрожать пистолетом. В итоге он выстрелил в сторону лобового стекла «ГАЗели» и уехал. Полицейские задержали стрелка в тот же день, зная номер его машины. 49-летний мужчина сознался в содеянном, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе УМВД России по Волгограду.

Волгоградец на допросе у полицейских пояснил, что в среду он ехал в «Mitsubishi», которым управляла его супруга. Мужчине показалось, что водитель «ГАЗели», проезжая мимо них, крикнул в адрес жены оскорбления.

- Догнав остановившегося на светофоре обидчика, он вышел из авто, достал аэрозольный пистолет, и направив в его сторону, стал угрожать убийством. Для подтверждения своих намерений, он произвел выстрел в сторону лобового стекла транспортного средства, - отметили в городском Управлении МВД.

На заступника своей супруги было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет тюрьмы.