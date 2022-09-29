В Волгограде продавщица и участковый вместе остановили попытавшихся скрыться на машине воров

Полицейский получил травму при задержании. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Заявление о краже пришло от одного из магазинов торгового центра Дзержинского района. Они рассказали, что к ним зашла 42-летняя женщина, сложила в сумку все, что приглянулось (в основном детские вещи), и вышла с добычей на улицу. Сотрудницы обнаружили пропажу и позвонили в полицию.

Вскоре на месте была следственно-оперативная группа, которая отсмотрела камеры с записью момента преступления. Каково же было удивление продавщиц, когда они через чес снова увидели ту же даму. Видимо, волгоградка вошла во вкус и решила, что может безнаказанно взять, что ей нравится. Но в этот раз за ней погнались продавщицы и участковый, который как раз приехал на вызов по первой краже.

Воровка бросилась на парковку в машину, где ее ждал приятель. Они попытались уехать, но не в этот раз. Отчаянная сотрудница магазина схватилась за дверь и пыталась остановить едущее авто, к ней присоединился и полицейский, который также выбежал наперерез. Совместными усилиями они задержали преступников. Сотрудник полиции при задержании получил травмы - ему вызвали "скорую"

Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, водитель был уже лишен прав за нетрезвое вождение. Ну а дама попалась в «руки» полицейских впервые. Ей предстоит ответить за кражу, ну а ее напарнику за применения насилия в отношении представителя власти и за отказ от медосвидетельствования.