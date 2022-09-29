Волгоградские полицейские задержали 49 скрывавшихся преступников

Сотрудники регионального МВД провели оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск» Фото: Александр ПАНОВ

Полицейские Волгоградской области в рамках второго этапа оперативно-профилактического мероприятия «Розыск», которое проходило с 22 по 23 сентября, задержали 49 скрывавшихся от наказания преступников.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по региону, среди них 36 человек числились в федеральном розыске. Их причастность к преступлениям была установлена, однако злоумышленникам удавалось прятаться от правоохранителей. Четверых подозревают в особо тяжких злодеяниях. Благодаря слаженной работе почти всех подразделений полиции, их теперь привлекут к ответственности.

Помимо этого, стражи порядка проделали очень важную поисковую работу.

- В рамках мероприятия сотрудниками полиции установлено местонахождение 10 без вести пропавших лиц, - сообщили в полиции