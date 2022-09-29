На волгоградских заправках немного подешевело автомобильное топливо

Два вида топлива немного подешевели в Волгоградской области Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области за неделю подешевели некоторые виды автомобильного топлива. С 19 по 26 сентября на АЗС снизились цены на дизель и бензин марки АИ-95. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата, дизельное топливо стало выгоднее на 4 копейки. Средняя цена за литр на заправках составляет 52,93 рубля. И всего лишь на копейку подешевел бензин АИ-95, который в среднем стоит 53,25 рубля за литр.

Остались прежними цены на бензин АИ-92 – в среднем 47,97 рубля за литр, и на АИ-98, литр которого обходится в 58,28 рубля.