Волгоградцев встревожили громкие звуки в небе

Вечером волгоградцы слышали громкий звук в небе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградцы обсуждают в соцсетях громкие звуки в небе, которые были слышны в нескольких районах города-героя в вечернее время 28 сентября. «Что бабахнуло час назад в районе Дегтярёва и до сих пор полыхает?» - под таким постом люди делятся мнением о произошедшем.

Как сообщают очевидцы, оглушительный шум встревожил горожан Тракторозаводского, Дзержинского и Кировского, а также жителей Слободы. В пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили сайту volgograd.kp.ru, что за минувшие сутки не было сообщений ни о пожарах, ни о каких-либо ЧП.

Волгоградцы предположили, что неподалеку могли проходить учения или пролетал самолет. Так или иначе люди сохраняют спокойствие.