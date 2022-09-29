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Общество29 сентября 2022 7:49

Волгоградцев встревожили громкие звуки в небе

Вечером 28 сентября жители некоторых районов слышали оглушительный шум
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Вечером волгоградцы слышали громкий звук в небе.

Вечером волгоградцы слышали громкий звук в небе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградцы обсуждают в соцсетях громкие звуки в небе, которые были слышны в нескольких районах города-героя в вечернее время 28 сентября. «Что бабахнуло час назад в районе Дегтярёва и до сих пор полыхает?» - под таким постом люди делятся мнением о произошедшем.

Как сообщают очевидцы, оглушительный шум встревожил горожан Тракторозаводского, Дзержинского и Кировского, а также жителей Слободы. В пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили сайту volgograd.kp.ru, что за минувшие сутки не было сообщений ни о пожарах, ни о каких-либо ЧП.

Волгоградцы предположили, что неподалеку могли проходить учения или пролетал самолет. Так или иначе люди сохраняют спокойствие.