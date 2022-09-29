В Камышине парень на «БМВ» на «красный» протаранил шестерку

Водитель и пассажир в тяжелом состоянии. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария в Камышине на улице Базарова произошла около 9 часов вечера 28 сентября. 24-летний парень на «БМВ» мчался в сторону улицы Пролетарской. На перекрестке он решил не останавливаться на «красный» а сильней нажал на газ. В итоге иномарка на полном ходу врезалась в ВАЗ-2106, за рулем которого был 77-летний дедушка. Обе машины сильно пострадали. Досталось водителю и 15-летней пассажирке «шестерки». Их на «скорой» увезли в больницу. Травмы серьезные. Медики борются за их жизнь.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах ДТП, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

Нарушителю предстоит ответить за пострадавших участников аварии