В Волжском коммунальщики нашли в подвале тело неизвестного мужчины

СК организовал проверку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи Волжского организовали проверку по факту гибели неизвестного мужчины, тело которого обнаружили в подвале многоэтажного дома № 5 на улице Мира. Страшную находку сделали сотрудники жилищно-эксплуатационной конторы, когда спустились в подвальное помещение. На вид погибшему мужчине 55-60 лет. Личность его пока не установлена, документов при нем не нашли. Скорее всего, этот человек проживал на улице.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по региону, на теле нет телесных повреждений и каких-либо признаков насильственной смерти. В настоящий момент проводится судебно-медицинская экспертиза.