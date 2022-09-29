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Происшествия29 сентября 2022 7:18

В Волжском коммунальщики нашли в подвале тело неизвестного мужчины

По данному факту проводится проверка
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
СК организовал проверку.

СК организовал проверку.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи Волжского организовали проверку по факту гибели неизвестного мужчины, тело которого обнаружили в подвале многоэтажного дома № 5 на улице Мира. Страшную находку сделали сотрудники жилищно-эксплуатационной конторы, когда спустились в подвальное помещение. На вид погибшему мужчине 55-60 лет. Личность его пока не установлена, документов при нем не нашли. Скорее всего, этот человек проживал на улице.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по региону, на теле нет телесных повреждений и каких-либо признаков насильственной смерти. В настоящий момент проводится судебно-медицинская экспертиза.