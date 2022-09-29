Волгоградцу дали 10 лет тюрьмы за убийство приятеля на даче

СК собрал достаточно доказательств вины осужденного. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тракторозаводской райсуд Волгограда отправил на 10 лет в тюрьму 30-летнего мужчину, убившего приятеля на даче. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по региону, отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

Преступление произошло в мае этого года в одном из СНТ в северной части города-героя. Компания из двух мужчин и двух женщин на протяжении недели веселились, распивали спиртное. Отдых закончился печально – осужденный поругался с 34-летним гостем и жестоко избил его.

- В ходе конфликта злоумышленник, схватив деревянную палку, стал наносить своему знакомому неоднократные удары по различным частям тела, - рассказали в следкоме.

В страхе двое отдыхающих уехали домой, в то время как потерпевшему требовалась медицинская помощь. Когда одумавшиеся приятели вернулись, мужчина умер от полученных травм.