Футбольному манежу в Волжском присвоят имя легенды «Ротора» Александра Никитина

Александр Никитин был настоящей легендой "Ротора" Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Футбольному манежу в Волжском, который открылся на стадионе имени Логинова, будет присвоено имя легендарного футболиста «Ротора». Его назовут в честь Александра Никитина. С таким предложением выступил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

- Важно, чтобы имя было связано с Волгоградом и Волжским. Было бы правильно присвоить манежу имя легендарного футболиста и очень хорошего человека Александра Никитина, которого все знали, любили, уважали. Я поддерживаю предложение нашей футбольной общественности, - заявил Андрей Бочаров.

Ранее спортивная общественность региона предложила присваивать новым или реконструируемым спортобъектам имена прославленных волгоградских спортсменов.

Футбольный манеж в Волжском принял первых юных спортсменов. Фото: Администрация Волгоградской области.

Александр Никитин родился в Сталинграде 4 февраля 1961 года, начал заниматься футболом в детской школе клуба «Баррикады». Первые шаги на профессиональном уровне сделал именно в Волжском, став игроком местного «Торпедо». Затем молодого форварда позвали в «Ротор». В историю волгоградского клуба он вписал свое имя золотыми буквами. Футболист провел за команду более 300 матчей и забил более 100 мячей, завоевал серебряные медали чемпионата России 1993 года. Александр Никитин также выступал за ростовский СКА и финский «Малакс». Вызывался в олимпийскую сборную СССР.

После завершения карьеры футболиста работал в «Роторе» тренером и на административных должностях. Ему было присвоено звание «Легенда волгоградского футбола», был послом Волгограда во время чемпионата мира 2018 года. Александр Никитин скончался 14 января 2021 года.