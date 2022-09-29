В Волгограде отельеры заработали 289 миллионов рублей с начала года

Данные Волгоградстата

Волгоградстат посмотрел работу гостиниц и хостелов в Волгоградской области с января по август 2022 года. Специалисты посчитали, что в этой сфере к услугам туристов 2420 мест. Отельеры заработали на них 289 миллионов рублей. Всего же было 62 700 посетителей. Из них только 2 процента - иностранные гости. Остальные приезжают в Волгоград из других уголков страны. Кто-то по работе, кто-то, чтобы посмотреть город. Многие останавливаются во время поездки на юг на машине.

Кстати, доля хостелов среди гостиничного бизнеса очень маленькая, всего 2,5 процента. В других городах это направление развито намного активней.