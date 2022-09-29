Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 сентября 2022 6:26

В Волгограде отельеры заработали 289 миллионов рублей с начала года

В гостиницах и хостелах ночевали 62700 человек
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Данные Волгоградстата

Данные Волгоградстата

Волгоградстат посмотрел работу гостиниц и хостелов в Волгоградской области с января по август 2022 года. Специалисты посчитали, что в этой сфере к услугам туристов 2420 мест. Отельеры заработали на них 289 миллионов рублей. Всего же было 62 700 посетителей. Из них только 2 процента - иностранные гости. Остальные приезжают в Волгоград из других уголков страны. Кто-то по работе, кто-то, чтобы посмотреть город. Многие останавливаются во время поездки на юг на машине.

Кстати, доля хостелов среди гостиничного бизнеса очень маленькая, всего 2,5 процента. В других городах это направление развито намного активней.