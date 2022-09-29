Игорь Левитин и Олег Матыцин открыли в Волжском футбольный манеж и теннисные корты

Размер поля в манеже 90 на 60 метров. Фото: Администрация Волгоградской области.

Утром 29 сентября состоялось официальное открытие футбольного манежа и теннисных кортов на базе стадиона имени Логинова в Волжском. Церемония прошла в рамках телемоста форума «Россия — спортивная держава». О готовности объектов губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров по видеосвязи доложил помощнику президента России Игорю Левитину и министру спорта РФ Олегу Матыцину.

- На базе стадиона Логинова создается ядро для развития массового и профессионального спорта. Сегодня мы сдаем очередные объекты в этом спортивном ядре, - отметил губернатор.

Футбольный манеж в Волжском был построен еще летом этого года. Его площадь составляет 6,6 тысячи квадратных метров. Манеж разделен на два корпуса, параметры футбольного поля с искусственным газоном составляют 90 на 60 метров. На открытом футбольном поле на стадионе имени Логинова был постелен искусственный газон размером 105 на 68 метров. Также на стадионе, который возводится по типу московских «Лужников», построили два теннисных корта с резиновым покрытием.

Ранее на стадионе в Волжском был открыт центр спортивных единоборств. В будущем там планируют построить новый бассейн, крытые теннисные корты, универсальные спортплощадки, благоустроить парковую и береговую зоны.