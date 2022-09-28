Новым заместителем прокурора Волгоградской области назначен Александр Грищенков

Александр Гришенков приехал из Нижегородской области.

В Волгоградской области 28 сентября день назначений. Новые заместители в главке полиции. Получил официальное назначение и Александр Грищенков. Он стал заместителем прокурора Волгоградской области.

Александру Грищенкову 39 лет, родился в Брянской области, а учился в Нижегородском университете. Прошел путь от рядового сотрудника, до городского прокурора. За хорошую службу имеет многочисленные поощрения, в том числе и из Генеральной прокуратуры.

Теперь ему предстоит следить за соблюдением законом в нашем регионе.