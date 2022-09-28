В Волжском четыре месяца ищут пропавшую пенсионерку

Фото: Лиза Алерт.

В Волгоградской области вот уже четыре месяца ведутся поиски 64-летней жительницы Волжского Натальи Касаткиной. Пенсионерка пропала еще 20 мая. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Родные обратились в правоохранительные органы. Пока поиски не принесли результатов. Добровольцы распространяют в социальных сетях ориентировку на пропавшую.

В чем была одела Наталья Борисовна – неизвестно. Но есть фотография, по которой можно опознать женщину. У нее темные волосы, голубые глаза, обычное телосложение.

Сообщить информацию о возможном местонахождении волжанки необходимо по телефонам – 112 и 8-800-700-54-52.