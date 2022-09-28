В руководстве волгоградского Главка МВД произошли кадровые перестановки

Павел Михайлов (слева) и Вадим Леншин (справа). Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В руководстве Главного управления МВД России по Волгоградской области состоялись кадровые перестановки. На должности заместителей начальника регионального Главка МВД указом президента России от 26 сентября были назначены полковник полиции Павел Михайлов и полковник внутренней службы Вадим Леншин. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Павел Михайлов родился в Грозном в 1981 году. Имеет четыре высших образования, в полиции начал службу 19 лет назад в Волгограде в качестве оперуполномоченного оперативно-розыскной части. Также занимал различные должности, в том числе руководящие, в оперативных подразделениях Главка. Полковник полиции неоднократно награждался ведомственными медалями.

Вадим Леншин родился в 1961 году в Иркутске. У него два высших образования. В полиции стал работать в 1999 году в должности командира роты патрульно-постовой службы в Советском районе Волгограда. Он работал в отделах внутренних дел Краснооктябрьского и Красноармейского районов города. С 2013 года возглавлял Управление по работе с личным составом ГУ МВД России по Волгоградской области. Полковник внутренней службы был в служебных командировках на Северном Кавказе, имеет государственные и ведомственные награды.