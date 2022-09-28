На горячей линии рассказали о медкомиссии во время частичной мобилизации в Волгограде

Нужно взять с собой или попросить передать все медсправки. Фото: Светлана Макеева

В Волгоградской области продолжается частичная мобилизация. Она вызывает множество вопросов. Ведь под призыв ошибочно попадают не только здоровые и крепкие служившие мужчины. На горячую линию обратилась жительница Краснооктябрьского района, которая пожаловалась на призыв мужчины с рядом заболеваний, к тому же у него недавно была операция.

Как выяснили юристы, жалобы на здоровье волгоградец не озвучил. Чтобы разобраться в этом вопросе нужно предоставить документы, дающие право на отсрочку по состоянию здоровья. В войсковой части 22220, куда следует отнести бумаги, будет медкомиссия, которая и решить судьбу мобилизованного.