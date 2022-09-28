Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 сентября 2022 12:26

На горячей линии рассказали о медкомиссии во время частичной мобилизации в Волгограде

С собой в военкомат нужно взять документы на отсрочку по состоянию здоровья
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Нужно взять с собой или попросить передать все медсправки.

Нужно взять с собой или попросить передать все медсправки.

Фото: Светлана Макеева

В Волгоградской области продолжается частичная мобилизация. Она вызывает множество вопросов. Ведь под призыв ошибочно попадают не только здоровые и крепкие служившие мужчины. На горячую линию обратилась жительница Краснооктябрьского района, которая пожаловалась на призыв мужчины с рядом заболеваний, к тому же у него недавно была операция.

Как выяснили юристы, жалобы на здоровье волгоградец не озвучил. Чтобы разобраться в этом вопросе нужно предоставить документы, дающие право на отсрочку по состоянию здоровья. В войсковой части 22220, куда следует отнести бумаги, будет медкомиссия, которая и решить судьбу мобилизованного.